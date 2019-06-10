РИАМО - 10 июн. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России рассмотрело сведения, представленные ФГКУ «Комбинат «Лесной» Федерального агентства по государственным резервам» в отношении ООО «Соломония» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, комбинат «Лесной» направил в адрес компании проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок ООО «Соломония» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение проектных работ по капитальному ремонту топливо-заправочного пункта», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Соломония» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Соломония» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.