РИАМО – 10 июн. Завершено строительство жилого дома «Союз» с паркингом на 355 машино-мест на Подмосковной улице в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Новостройка представляет собой многоквартирный дом переменной этажности (7-12-17) с подземным двухуровневым паркингом на 355 мест. Площадь паркинга составляет 17,7 тысячи квадратных метров», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь дома составляет 69,7 тысячи квадратных метров. Застройщиком является ООО «Северная строительная компания».

«К заселению готово 530 квартир, жилой площадью 30,7 тысячи квадратных метров. На первом и втором этажах здания размещены нежилые помещения. В проекте также учтены требования доступности для маломобильных групп населения», – уточняется в материале.

На прилегающей территории обустроена детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – подытожил Гарибян.