РИАМО - 10 июн. Следственный комитет РФ опроверг ранее распространенную информацию о передаче ведомству уголовного дела журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова из МВД, сообщает ТАСС.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн написал в своем Twitter-аккаунте, что по его обращению дело передано в столичный главк СК.

«Уголовное дело Ивана Голунова по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве, в органы СК оно не поступало», – заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко назвал журналиста «Медузы» Ивана Голунова «образцовым арестантом» и рассказал, что корреспонденту, кроме электронного браслета, установили трекер на поясе.