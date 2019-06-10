РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. В подмосковных Люберцах 8 июня пропал Иван Астапов, его разыскивают родственники, сообщила «РИАМО в Люберцах» внучка Ольга.

Мужчина вышел из дома 8 июня в 6:00 и не вернулся.

«Мой дедушка пропал 8 июня, и до сих пор о нем ничего неизвестно. Его рост примерно 167 сантиметров. Последний раз его видели на остановке «Высшая школа». Он сел в маршрутку и доехал до поселка Октябрьский», - сказала Ольга.

Она попросила сообщать всю известную информацию о его местонахождении по телефону: 8(966)351-37-53.