РИАМО – 10 июн. Определены победители конкурса «Бюджет для граждан» в Московской области, в 2019 году свои работы представили 11 участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.

Конкурс «Бюджет для граждан» проводится в регионе с целью повысить финансовую грамотность населения и сделать так, чтобы любой гражданин умел разбираться в бюджете, понимал основные бюджетные процессы и мог легко ориентироваться в официальных документах.

«Работы победителей будут направлены на всероссийский этап конкурса проектов по представлению бюджета для граждан, который пройдет в Финансовом университете при правительстве РФ», – отмечается в сообщении.

Участвовать в конкурсе мог любой желающий, независимо от возраста, образования, и профессиональных навыков. Работы от физических лиц принимались по семи номинациям, юридические лица могли представить свои проекты в восьми номинациях.

«Наибольший интерес участников вызвали номинации «Бюджет в стихах», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» и «Лучший проект местного бюджета для граждан». В этом году свои работы представили 11 участников», – уточняется в материале.

В представленных проектах экспертная комиссия министерства экономики и финансов Московской области оценивала достоверность и полноту представленной о бюджете информации, верность приводимых цифр, практическую значимость, а также доступность и оригинальность подачи материала.

«Конкурсные работы должны быть не только содержательными, но и понятными любому жителю Подмосковья, захотевшему разобраться в бюджетном процессе», – добавляется в сообщении.

Победители подмосковного конкурса будут награждены грамотами министерства экономики и финансов Московской области. Остальные конкурсанты получат сертификаты об участии.

Победители конкурса в этом году стали Артем Грачев в номинации «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?» и Виталий Шведов в номинации «Бюджет в стихах».

Также лучшими признаны министерство экономики и финансов Московской области в номинации «Бюджет и национальные проекты» и финансовое управление администрации городского округа Шаховская в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан».

Жюри отметило и управление культуры администрации городского округа Химки в номинации «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан».

Победу одержало и муниципальное автономное учреждение «ТВ Мытищи» в номинации «Лучший видеоролик о бюджете».