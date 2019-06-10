РИАМО - 10 июн. Специалисты-травматологи Ступинской больницы спасли от смерти 44-летнего мужчину, который упал с пятого этажа и получил множественные травмы и переломы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пострадавший поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломами.

«Пациенту был выполнен рентген головы, грудной клетки, таза, голеностопных суставов, компьютерная томограмма головного мозга, брюшной полости, поясничного отдела позвоночника и другие исследования, позволившие установить серьезность полученных травм и назначить лечение», – отметил заместитель главного врача по медицинской части Ступинской центральной районной клинической больницы Валерий Ануфриев.

Сейчас с пережившим несчастный случай проводят противошоковую терапию, оказывают все необходимую медицинскую помощь.

В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев пояснил, что в Ступинской больнице работает травмоцентр второго уровня.

«Благодаря высокой технической оснащенности и профессиональному мастерству врачей травмоцентра, в Ступинской больнице оказывается помощь пострадавшим не только Ступина, но и соседних муниципалитетов – в общей сложности еще пять округов», – подчеркнул Матвеев.