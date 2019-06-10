РИАМО - 10 июн. Торжественная церемония открытия набережной имени Станислава Говорухина, названной в честь знаменитого российского режиссера, умершего в прошлом году, пройдет в Москве 14 июня, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

«Открытие состоится 14 июня 2019 года в 12:30. Мероприятие приурочено к годовщине смерти режиссера», – отмечается в сообщении.

В церемонии примут участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин, представители правительства Москвы, ректор ВГИКа Владимир Малышев и вдова кинорежиссера Галина Говорухина. Ведущий церемонии - диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, заслуженный артист РСФСР Евгений Кочергин.

Ранее в столице было принято решение об установке памятной доски Говорухину на здании Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (улица Вильгельма Пика, дом 3), выпускником которого он являлся.

Станислав Говорухин (1936-2018) – российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в 1967 году (мастерская Я.А. Сегеля).

После окончания института Говорухин работал на Одесской киностудии (до 1987 года), затем – режиссером на «Мосфильме». За годы своей работы снял такие любимые миллионами зрителей фильмы, как «Вертикаль» (1967), «Белый взрыв» (1969), «День ангела» (1968), «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972), «Контрабанда» (1974), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), «Десять негритят» (1987), «Ворошиловский стрелок» (1999), «Благословите женщину» (2003), «Артистка» (2007), Weekend (2013), «Конец прекрасной эпохи» (2015).

В 2006 году Говорухин был удостоен звания народного артиста РФ. В 2016 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.