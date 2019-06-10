РИАМО - 10 июн. В Подмосковье уже заготовили около 120 тысяч тонн грубых кормов, показатели находятся на уровне 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По состоянию на 10 июня сельскохозяйственными предприятиями региона заготовлено порядка 120 тысяч тонн грубых кормов, в том числе около 20 тысяч тонн сена, 98,6 тысячи тонн сенажа», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что заготовка кормов идет на уровне прошлого года.

«На одну условную голову крупного рогатого скота приходится 2,4 центнера кормовых единиц. Наша основная задача – восполнить запасы и заготовить всего не менее 25 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову КРС», — уточнил Разин.

К кормозаготовительной кампании приступили предприятия и фермеры всех муниципалитетов Подмосковья.