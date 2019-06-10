РИАМО – 10 июн. В Зеленоградском округе столицы по информации из СМИ о травмировании девочки и пенсионерки в магазине проводится проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Из распространенного в СМИ сообщения следует, что в одном из магазинов Зеленограда женщина избила девочку и пенсионерку, а затем опрокинула коляску с ребенком, которого госпитализировали с гематомой головы.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.