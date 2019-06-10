РИАМО - 10 июн. В микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске планируют построить многофункциональный торговый комплекс с фуд-кортом и кинотеатром, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«В рамках заседания рабочей группы при Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области одобрена авторская идея по созданию архитектурно-художественного облика многофункционального торгового комплекса. Новый торговый комплекс планируется на улице Ухова микрорайона Рекинцо в городе Солнечногорск», – отмечается в сообщении.

По проекту на первом этаже комплекса планируется площадь под торговые помещения и главная входная зона. На втором этаже разместятся зоны бытовых услуг, магазины розничной торговли, а также административные помещения многофункционального комплекса.

«Помимо торговых площадей в многофункциональном торговом комплексе планируется просторный фуд-корт с открытым обеденным залом, комфортный кинотеатр на три кинозала, два из которых на 150 мест и один – на 294 места. Общая площадь здания торгового комплекса составит 18,6 тысячи квадратных метров», – дополнил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Многофункциональный торговый комплекс гармонично вписывается в окружающую территорию вдоль Ленинградского шоссе и среду района в целом. Динамика фасада достигается за счет использования белых объемных перфорированных алюминиевых панелей – разноразмерных волн, которые создают единый объем и раскрываются по горизонтали для естественного освещения интерьера. На уровне первого этажа применяются панели медного оттенка.

Входная зона и фойе лифтов на каждом этаже выполнены из стекла, таким образом, раскрывая вид для посетителей торгового комплекса.

На территории чуть больше 1,5 гектара будет выполнено благоустройство, предусмотрена удобная транспортная доступность с организованной парковкой и обеспечением безопасной пешеходной инфраструктуры с учетом маломобильных групп населения.