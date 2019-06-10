РИАМО – 10 июн. Пресненский суд столицы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии, помимо этого, он должен будет выплатить штраф в размере 117 миллионов рублей, передает Федеральное агентство новостей.

«Суд посчитал, что получение Захарченко взятки в 800 тысяч долларов не доказано. По другим эпизодам дела экс-полковник был признан виновным», – отмечается в материале.

В мае текущего года сторона гособвинения просила приговорить Захарченко к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с 16-кратным штрафом в размере 494 миллионов рублей.

Захарченко был ответственен в МВД за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его задержали.

«По версии следствия, в 2014 году полковник с сообщником вынудили владельца сети ресторанов «Ля Маре» Меди Дусса дать им взятку в 800 тысяч долларов. В следующем году они потребовали от того же предпринимателя в благодарность за общее покровительство скидку в 50% в его ресторанах. Благодаря этому Захарченко сэкономил более 3 миллионов рублей», – добавляется в сообщении.