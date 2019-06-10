РИАМО - 10 июн. В день России у всех отделений почты будет выходной, исключением станут только три отделения в Москве и одно в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы предприятия по макрорегиону Москва.

«12 июня 2019 года в круглосуточном режиме продолжат работать почтовые отделения Москвы 101000 (Мясницкая улица, дом 26), 107241 (улица Уральская, дом 1), 121099 (Смоленская площадь, дом 13/21) и Санкт-Петербурга 191036 (Невский проспект, 87А/2). Для остальных почтовых отделений страны этот день объявлен выходным», – отмечается в сообщении.

В этот день обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется.

Накануне, 11 июня, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

«Доставка пенсий и пособий за праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе», – уточняется в материале.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России». Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone

День России – ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР – 12 июня.