РИАМО - 10 июн. Оперативный штаб министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в минувшие выходные проверил содержание дорожной сети в восьми городских округах, в ходе рейда выявили мусор на дорогах и сломанные ограждения, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Проверку дорог провели в Одинцове, Долгопрудном, Дзержинском, Домодедове, Подольске, Лыткарине, Истре и Котельниках. Всего проверено порядка 117 дорог, из них 51 региональная и 66 муниципальных. В мероприятиях приняли участие заместители министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«По итогам обследования выявлен ряд замечаний по содержанию дорог, в том числе: смет на проезжей части и мусор на дорогах, повреждение перильных и металлических ограждений, износ разметки. Особое внимание рекомендовано обратить на содержание муниципальной сети в Одинцове, Истре и Дзержинском», - говорится в сообщении.

Дорожные службы в течение двух недель должны устранить недостатки: усилить качество содержания автодорог, восстановить ограждения и стертую разметку.

«Выездные проверки проводятся оперативным штабом ведомства регулярно. Одна из основных задач - это повышение качества содержания улично-дорожной сети», - добавляется в сообщении.

Ежедневно дорожные службы ведут работы по содержанию дорог. На сегодняшний день отремонтировано около 235 тысяч ям, восстановлена разметка на 9,4 тысячи пешеходных переходов, покрашено более 10,3 тысячи остановочных павильонов, обработано свыше 1,7 тысячи километров дорог от борщевика.