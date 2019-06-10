РИАМО – 10 июн. В столице до 15 июня перед 46 пешеходными переходами нанесут надписи, которые будут напоминать о том, что перебегать дорогу и играть на ней опасно, это должно заставить пешеходов задуматься, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«До 15 июня перед 46 «зебрами» напишем предупреждения на тротуаре: «Не перебегайте дорогу», «Не спеши – успеешь» и «Играть на дороге опасно». Всего будет сотня «говорящих» «зебр» – вместе с переходами, которые «оживили» в 2018», – говорится в сообщении.

Такие надписи должны заставить пешеходов задуматься.