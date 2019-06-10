РИАМО - 10 июн. В жаркую погоду следует ограничить физические нагрузки и прогулки в дневное время, также важно пить много воды и отказаться от алкоголя, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Аномальная для начала июня жара стоит в Московской области уже больше недели. Только за выходные сотрудники областной станции скорой медицинской помощи выполнили восемь выездов по обращениям из-за жары, пять человек с тепловым ударом были госпитализированы. В связи с этим подмосковный Минздрав подготовил ряд рекомендаций, как уберечь здоровье в жаркую погоду.

«Пребывания на открытых площадках в жаркие дни лучше избегать в дневное время - с 11 до 15 часов, когда солнце особенно активно. Кроме того, не рекомендованы активные физические нагрузки или занятия спортом под палящим солнцем», - сказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

Министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев добавил, что в жару необходимо исключить из рациона жирную и белковую пищу, а потребление жидкости (минеральной воды, сладкого чая), наоборот, увеличить, поскольку это поддерживает правильный водно-солевой баланс организма и способствует правильной терморегуляции.

«Одна из важных рекомендаций - отказаться от распития спиртных напитков. Поскольку алкоголь ускоряет наступление теплового удара», - подчеркнул Матвеев.

Риск перегрева повышен, прежде всего, у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и у детей, особенно в возрасте до года. При признаках теплового и солнечного удара - вялости, тошноте, головокружении - пострадавшего следует уложить в тени, на сквозняке, затем приложить что-то холодное, напоить слабо заваренным чаем или минеральной водой комнатной температуры. Если симптомы усилились, появились судороги, потеря сознания, то необходимо срочно вызвать бригаду скорой помощи.