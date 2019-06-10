РИАМО - 10 июн. Около 6,8 тысячи обращений жителей Подмосковья по линии Главгосстройнадзора региона получили сотрудники центра управления регионом со времени его запуска, большинство обращений было посвящено содержанию стройплощадок, незаконному строительству и нарушениям в области долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В категории содержание стройплощадок чаще всего жители Подмосковья жалуются на отсутствие мойки колес, нарушения целостности ограждения стройплощадки, отсутствие информационного щита объекта и ненадлежащее освещение строительного объекта», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Обращения поступили через портал «Добродел», систему «Инцидент», горячую линию губернатора, а также через профильные ведомства и муниципалитеты.

Гарибян добавил, что раньше срок ожидания ответа на вопрос о содержании стройплощадок составлял месяц, а сейчас разработали такой стандарт решения, по которому заявитель получает обратную связь от Главгосстройнадзора региона в течение 48 часов. Такого результата получилось добиться за счет того, что застройщики по собственной воле устраняют замечания и предъявляют подтверждающие фотоматериалы.

По словам Гарибяна, главная цель ведомства заключается в оперативном решении возникшей проблемы и предотвращении подобного в дальнейшем.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.