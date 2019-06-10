РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 июн. В рамках цветочного оформления подмосковных Люберец высадили почти 400 тысяч цветов, в работе осталось несколько адресов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий проверил посадку цветов у дома №181 на Октябрьском проспекте.

«В городе практически завершена работа с цветочным оформлением. Почти 400 тысяч цветов украшают улицы города. На данный момент все уже сделано, остались некоторые адреса. За цветами нужно ухаживать ежедневно. Именно они создают настроение в Люберцах», – сказал глава горокруга.

По словам Ружицкого, цветы поливают в Люберцах ежедневно.