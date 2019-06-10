РИАМО - 10 июн. Гостиницу с кафе и магазинами для постояльцев и местных жителей построят на территории поселения Мосрентген в новой Москве, помимо функции проживания она будет выполнять роль центра общественного притяжения, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Два корпуса гостиницы «Славянская звезда» построят на улице Адмирала Корнилова в деревне Мамыри поселения Мосрентген, недалеко от съезда на Калужское шоссе.

«Гостиница будет состоять из двух похожих друг на друга корпусов. Пятиэтажные, современные, облицованные керамогранитом с большими просветами окон и высоким первым этажом. Они действительно могут стать не только украшением района, но и точкой притяжения для местных жителей за счет активной общественной функции», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что гостиницы в Москве действительно появляются достаточно часто, вспомнив, как мэр Москвы Сергей Собянин проанонсировал строительство 11 таких зданий. Первые этажи каждого корпуса будут достигать семиметровой высоты. Это поспособствует тому, что будет большое пространство для торговой галереи, кафе, а также подсобных помещений гостиницы.

По его словам, на втором этаже запроектирован конференц-зал и переговорная, а все остальные площади заняты гостиничными номерами. Общая площадь всех корпусов составит около 25 тысяч квадратных метров.

Главные фасады гостиничных корпусов, выполненные в светлых тонах с активным застеклением, будут выходить на саму улицу Адмирала Корнилова. Территорию планируется озеленить, а также организовать на ней парковку для посетителей.