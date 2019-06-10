РИАМО - 10 июн. Московский метрополитен полностью подготовился к работе в условиях жары, в частности, специалисты промывают вентиляционную систему станций и тоннелей, а также проверяют климатические системы в вагонах, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Метро готово к работе в условиях повышенной температуры воздуха в Москве. Климатические системы в поездах переведены в летний режим, специалисты планово промывают вентиляционную систему станций и тоннелей. Для дополнительного проветривания станций со входов и выходов сняли вторые вестибюльные двери. На всех станциях уже прошла генеральная уборка, а запасы питьевой воды пополнены», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при каждом заходе поездов в депо метрополитен проверяет климатические системы современных вагонов и вентиляционные системы подвижного состава предыдущих поколений. Кондиционерами оснащены более 2,5 тысяч вагонов, это около 45% парка поездов.

В составах, где кондиционеров нет, вентиляция салона естественная, воздух в салон поступает из тоннеля через специальные воздухозаборные устройства, установленные на крыше вагона. Такая система вентиляции работает при движении поезда в любом направлении. Количество подаваемого воздуха в салон зависит от скорости движения вагона. Уборка и дезинфекция салонов с использованием традиционных обеззараживающих средств также проходит при каждом заезде поезда в депо.

«При повышении температуры на станциях пассажирам раздают бутылки с негазированной водой. Список станций, где проходит раздача, составляется на основе данных онлайн-мониторинга температуры воздуха. С начала летнего периода пассажиры получили уже более 7 тысяч бутылок с водой», - добавил сотрудник пресс-службы.