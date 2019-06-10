РИАМО - 10 июн. Заместитель председателя Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов стал поручителем по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который находится под домашним арестом, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.

«Я стал поручителем по делу Ивана Голунова как зампред Общественной палаты. И готов отчитаться и объясниться с вами, почему принял такое решение. Мне нужен будет от вас мандат для продолжения деятельности по исследованию этого вопроса», - сказал Венедиктов на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты столицы.

Он добавил, что поручился за то, что Голунов будет являться к следователю, прокурору и в суд.

Члены комиссии проголосовали за то, чтобы Венедиктов был поручителем по делу Голунова.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.

Руководство издания «Медуза» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности.