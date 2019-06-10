РИАМО - 10 июн. Москвичи определили три округа, в которых в день единого голосования 8 сентября пройдет электронное голосование на выборах в Московскую городскую думу, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты столицы.

«Девять округов были выставлены на электронное голосование. 75% жителей округов, принявших участие в голосовании на сайте «Активный гражданин», проголосовали за проведение эксперимента. В эксперименте примут участие: первый округ, где за проведение эксперимента проголосовали 83% москвичей, это Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); округ №10: Бибирево, Лианозово, Северный, и №30: Чертаново Центральное и Южное», - сказал Венедиктов.

Он добавил, что 70% проголосовавших за проведение эксперимента - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что теперь рабочая группа Избирательной комиссии рассмотрит все итоги голосования. 13 июня по результатам голосования состоится заседание Московской избирательной комиссии.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.