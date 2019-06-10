РИАМО - 10 июн. В Москве почти за год существования бонусной программы лояльности карты «Тройка» – «Город» - к ней присоединились свыше 500 тысяч пассажиров столичного метро, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Московского метрополитена.

«Свыше 500 тысяч человек зарегистрировались в программе лояльности карты «Тройка» – «Город» - за время ее работы. Из них 335 тысяч человек стали получать и тратить бонусы с начала 2019 года. В среднем каждый месяц к программе лояльности с момента ее запуска присоединяются более 45 тысяч новых пользователей», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с начала года участники программы лояльности накопили более 62 миллионов бонусов, которые можно использовать в 6 тысячах торговых точек Москвы и Московской области, а также для пополнения билета «Кошелек».

Кроме того, при пополнении билета «Кошелек» пассажиры списали более 18 миллионов бонусов, еще около 1,8 миллиона — у остальных партнеров программы лояльности.

«При пополнении билета «Кошелек» на сумму от 250 рублей пользователи программы получают 3% от внесенной суммы. Программу лояльности запустили 25 июня 2018 года. Зарегистрироваться в программе можно на сайте https://gorodtroika.ru/ или в мобильном приложении «Город», - уточнил сотрудник пресс-службы.