РИАМО - 10 июн. В Подмосковье до 19 июня проходит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Специалисты управления проконсультируют граждан о приобретении детских товаров, обуви, игрушек и одежды, расскажут, на что обратить внимание в лагере, где отдыхает ребенок, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха», - говорится в сообщении.

Вопросы можно задать в Единый консультационный центр Роспотребнадзора, который работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков, - 8-800-555-49-43.

По этим вопросам также можно позвонить на телефон горячей линии управления - 8-800-511-58-98 (время работы - с 10:00 до 17:00, перерыв - с 13:00 до 14:00).

Всего в Подмосковье для детского отдыха в 2019 году предназначены 98 лагерей.