РИАМО - 10 июн. Графики движения некоторых электричек на Большом кольце Московской железной дороги скорректируют с 11 по 16 июня из-за путевых работ на перегоне «Малино» – «Усады Окружные», сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«На период работ несколько пригородных поездов выведут из расписания, а также скорректируют время отправления и прибытия ряда поездов. Маршруты некоторых электропоездов сократят на участках «Яганово» – «Михнево», «Барыбино» – «Яганово», «Михнево» – «Детково», – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали учитывать эту информацию.