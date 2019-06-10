РИАМО - 10 июн. Работы по ремонту дорог в Котельниках продолжат в микрорайоне Силикат и на Кузьминской улице, а также в микрорайоне Южный, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Котельниках завершили укладку асфальтобетонного покрытия на двух автодорогах в микрорайоне Силикат: участок от дома 1 до дома 12А и от Полевого проезда до дома 26, выбранный жителями в ходе голосования на портале «Добродел». В настоящий момент ремонтные работы продолжаются на участке от улицы Строителей, дом №1, до улицы Кузьминская, дом №19», — говорится в сообщении.
Также среди дорог, получивших поддержку жителей округа на портале «Добродел», будут отремонтированы участки улицы Кузьминская возле домов №№11 и 13 и в микрорайоне Южный около домов №№4, 3А, 3Б, 5А, 5Б, 6.
Всего в Котельниках в этом году отремонтируют пять муниципальных автодорог с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области.
На территории Московской области в этом году отремонтируют более 1950 автодорог общей протяженностью свыше 2,4 тысячи километров. На сегодняшний день дорожное покрытие уложили более чем на 570 дорогах длиной порядка 735 километров.
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