РИАМО - 10 июн. Аукцион за право аренды земельного участка под строительство физкультурно-оздоровительного центра площадью 4 тысячи квадратных метров в Зябликове собрал десять участников, в результате конкурентной борьбы стартовая цена годовой аренды лота возросла в десятки раз и составила 10 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Спорткомлекс будет возведен победителем по адресу: Ореховый бульвар, владение 26, земельный участок 3. Организатором аукциона выступил департамент Москвы по конкурентной политике.

«С начала года через городские аукционы реализованы 4 земельных участка, предназначенные под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. В среднем на них претендовали по 7 инвесторов. Этот аукцион не стал исключением. В результате конкурентной борьбы стартовая цена годовой аренды лота, расположенного на Ореховом бульваре, возросла в десятки раз и составила 10 миллионов рублей», – заявил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он добавил, что при этом в дальнейшем арендная ставка будет пересчитана на основании кадастровой стоимости участка после ввода спорткомплекса в эксплуатацию.

Победителем аукциона стала компания ООО «Московское Строительное управление», с которой заключен договор аренды сроком на 2 года 8 месяцев. За это время компании предстоит построить спортивный центр и ввести его в эксплуатацию. Новый объект будет пользоваться большой популярностью, считает генеральный директор ООО «Московское Строительное управление» Марат Айсин.

«В планах – строительство фитнес-центра. Будущий объект занимает удачную локацию: проект планировки территории, рядом с которой расположен этот земельный участок предусматривает возведение жилого комплекса, бизнес-центра. Кроме того, уже сейчас неподалеку от участка находятся жилые дома. Учитывая, что интерес к спорту после Чемпионата мира по футболу 2018 все только возрастает, уже сейчас можно предсказать востребованность комплекса среди местного населения», – дополнил Айсин.

На данный момент на инвестиционном портале города Москвы на торги выставлены 10 земельных участков с различным функциональным назначением.