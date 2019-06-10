РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Спортсмены из Люберец подтвердили свое лидерство и завоевали 19 медалей на Кубке Европы по тхэквондо, сообщил заместитель председателя РОО «РосМолСпорт» Сергей Зубков.

Впервые Кубок Европы по тхэквондо проходит в Сочи. Соревнования стартовали 6 июня и продолжатся до 9 июня. В них принимают участие спортсмены из 25 стран. Соревнования проходят по различным индивидуальным и командным дисциплинам тхэквондо: технический комплекс, спарринг, силовое разбивание, специальная техника, традиционный спарринг.

«19 медалей на Кубке Европы завоевали воспитанники СК «Дан-Гун»: девять золотых, столько же серебряных и одна бронзовая. А юная Александра Журова признана лучшей спортсменкой в возрасте 10-14 лет», – сказал Зубко.

РОО «РосМолСпорт» поздравляет участников, их родителей и весь тренерский штаб клуба «Дан-Гун».

«Спортсменам, которым не хватило совсем немного, чтобы оказаться на призовом пьедестале выражаем слова благодарности за проявленный характер, и желание добиваться результата и идти вперед несмотря ни на что. Наши с вами победы впереди», – дополнил Зубков.