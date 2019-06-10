РИАМО – 10 июн. Авиакомпания «Победа» пожаловалась на задержки рейсов в Италию в столичном аэропорту «Внуково» из-за таможенной службы, которая отказывается принимать от авиаперевозчика генеральную декларацию в электронном виде, сообщает «Интерфакс».

«Международные рейсы во «Внукове» задерживаются таможенной службой», — сказал представитель «Победы».

Как отметил источник агентства, сотрудники службы не принимают от авиакомпании генеральную декларацию в электронном виде и требуют заполнять ее вручную. Пассажиры ожидали посадки в терминале, информации о вылете не было.

По словам представителя «Победы», решение о переходе на подачу таможенной декларации в электронном виде «принято в рамках безбумажной среды в компании и для поддержания государственного вектора на повышение цифровизации».

Рейс «Победы» в Пизу должен был вылететь в 14:10, но был задержан до 15:40, рейс в Бергамо в 14:50 был отложен до 15:50.