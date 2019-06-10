РИАМО – 10 июн. Тридцатилетнюю жительницу Рузского городского округа задержали по подозрению в серии мошенничеств, ущерб от действий злоумышленницы оценивается в 9,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что женщина, являясь генеральным директором коммерческой фирмы, заключала с гражданами договоры подрядов на ремонт и строительство жилых домов и бань по всей территории Московской области. Заведомо не имея намерений и реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств, она вводила граждан в заблуждение», – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Она уточнила, что, завладев денежными средствами в качестве оплаты по договору, подозреваемая присваивала их себе.

«При этом работы по строительству не выполнялись. Девяти жителям Подмосковья причинен материальный ущерб на сумму 9,5 миллиона рублей», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – резюмировала Петрова.