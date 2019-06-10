РИАМО – 10 июн. Арбитражный суд Московского округа поддержал решение о внесении сведений в отношении ООО «Группа компаний «ТенСилон» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в ведомство поступило обращение от Главного управления социальных коммуникаций Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Группа компаний «ТенСилон» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по оценке состояния институтов гражданского общества в Московской области.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Группа компаний «ТенСилон» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

«Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Группа компаний «ТенСилон» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», – заключается в материале.