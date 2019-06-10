РИАМО – 10 июн. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко назвал журналиста «Медузы» Ивана Голунова «образцовым арестантом» и рассказал, что корреспонденту, кроме электронного браслета, установили трекер на поясе, сообщается на сайте радио «Говорит Москва».

«Он ведет себя хорошо, дисциплинированно. Ничего не нарушает, ничего не покидает. К нему со стороны ФСИН никаких претензий по содержанию в условиях домашнего ареста нет. Можно сказать, образцовый арестант», — сказал Максименко.

Он добавил, что Голунову установили трекер на поясе дополнительно к электронному браслету. Это было сделано из-за того, что у журналиста есть загранпаспорт.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.

Руководство издания «Медуза» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности.