РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В понедельник в Подольске начались соревнования по пожарно-спасательному спорту среди образовательных организаций МЧС России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие приурочено к 370-летию со дня образования пожарной охраны России.

«В Подольске с 10 по 14 июня проходят соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту среди образовательных организаций высшего образования МЧС России. В программе личное первенство, а также соревнования сборных спортивных команд в нескольких дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице, преодоление полосы препятствий, эстафета, боевое развертывание. По итогам состязаний в каждой из дисциплин лучшие команды будут награждены. Приза также удостоятся спортсмены в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин», – говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, служба пожарной охраны России празднует свое 370-летие, и министерство приветствует идею отметить эту знаменательную дату спортивными мероприятиями.

«На стадионе «Пламя» в Подольске, где расположен учебный центр пожарной службы МЧС России, собрались сильнейшие представители этой профессии, чтобы показать свое мастерство. Несмотря на то, что как участники, так и дисциплины, представленные на этом мероприятии, не относятся к профессиональному спорту, не сомневаюсь, что уровень соревнований и степень борьбы не уступят ни одному спортивному первенству», – добавил министр.