РИАМО - 10 июн. Возможное число питомцев в доме или квартире предлагают рассчитывать, исходя из метража жилплощади, а руководство регионов хотят попросить выделить деньги на приюты для животных, в том числе конфискованных диких зверей, пишет «Парламентская газета».

Данные рекомендации комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию для правительства России и Минприроды РФ планируют утвердить на заседании комитета.

«В документе говорится о том, что необходимо «установить нормативы критериев по количеству содержания животных на квадратный метр жилого помещения многоквартирных и частных жилых домов». Также кабмину рекомендуют разработать поправки в законодательство, устанавливающие административную ответственность за нарушение норм закона об ответственном обращении с животными, в том числе за жестокое обращение с ними», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в российском законодательстве предусмотрена только уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. А административные наказания могли бы применяться за менее тяжкие правонарушения, например, если действия живодера не привели к увечью жертвы.

Кроме того, комитет призывает российское правительство принять нормы об обязательной идентификации домашних животных и установить штрафы за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания. Также необходимо создать и внедрить единую информационную базу данных учета домашних животных.

«Министерству природных ресурсов и экологии предлагается разработать правила перемещения через границы регионов дельфинов и других морских млекопитающих, цирковых и зоопарковых животных, чтобы обеспечить их здоровье во время таких поездок», - уточняется в материале.

По словам заместителя председателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт, в Совете Федерации провели мониторинг, который показал, что всего в России 412 приютов для животных и 219 пунктов передержки. Планируется открыть еще 67 приютов.

Все предложения в правительство и министерство разработали во время совещания в Совете Федерации с экспертами в области защиты животных в конце мая.