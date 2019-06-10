РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июн. Пешеходный мост через реку Пехорку в Балашихе планируют капитально отремонтировать до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В этом году (2019 – ред.) мы планируем капитально отремонтировать пешеходный мост через реку Пехорку, а также соединить велопешеходным маршрутом, который пройдет от Балашихинской хлопкопрядильной фабрики до Горьковского шоссе, Заречную и Солнечную улицы с центральным городским парком «Пехорка». Работы уже начались, проектирование выполнено», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что до конца текущего года жители микрорайонов Балашихи, расположенных вдоль реки Пехорки, смогут перемещаться из различных парковых зон по единому веломаршруту.

В рамках концепции благоустройства парковых пространств вдоль реки Пехорки в Балашихе предусмотрены разработка схем пешеходных и велосипедных маршрутов общей протяженностью около 45 километров; формирование набережных общей протяженностью около 15 километров; более 20 километров лыжных и беговых трасс; объединение 11 сложившихся парковых пространств сквозным пешеходным и велосипедным маршрутом.