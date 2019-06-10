РИАМО - 10 июн. Контракт на строительство Дома культуры в подмосковном Молодежном могут заключить 27 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Совместно с Оксаной Пушкиной, депутатом Госдумы РФ, проинспектировали ход строительства социально значимых объектов. Посетили площадку строительства очистных сооружений, работы завершены на 75%. Проверили ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Смотрели строительную площадку Дома культуры, ориентировочная дата заключения контракта - 27 июня 2019 года», — сказал глава Молодежного Виктор Юткин.

Пушкина рассказала, что город меняется на глазах.

«В 2016 году я, будучи тогда еще уполномоченным по правам ребенка Московской области, приехала в этот подмосковный военный городок навестить свою подопечную - девочку, в судьбу которой я вовремя вмешалась и фактически спасла ее. Операция по пересадке почки прошла успешно! Мы встретились, поговорили, а затем я решила прогуляться по городку... Шок», — вспомнила депутат.

Пушкина рассказала об увиденном губернатору Московской области Андрею Воробьеву. По ее словам, просьба была услышана.

«После его многочисленных поручений и распоряжений в Молодежном жизнь постепенно стала меняться к лучшему! Новый глава. Иное финансирование. Спасибо (министру правительства Подмосковья по социальным коммуникациям - ред.) Ирине Плещевой, неравнодушной моей коллеге, взявшей на контроль исполнение поручений губернатора», — отметила Пушкина.

Она заключила, что под руководством Юткина город меняется на глазах, отметила масштаб проектов. По ее словам, Молодежный сейчас отвечает современным тенденциям: об этом говорят и местные жители, которые пришли к ней на прием.

«Модернизацию военных городков власти Московской области поставили в приоритет! Молодежный идет в ногу со временем», — подчеркнула Пушкина.