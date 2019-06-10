РИАМО - 10 июн. Трем электричкам, курсирующим по Горьковскому и Казанскому направлениям Московской железной дороги, с 16 июня назначат дополнительные остановки, пассажиров призвали учитывать эту информацию, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Для удобства пассажиров новые остановки назначены трем пригородным поездам: №6922 Москва (Курский вокзал) – Петушки, время отправления из Москвы — 15:36, с 16 июня будет останавливаться на станции «Покров». №6671 Электросталь – Москва (Курский вокзал), время отправления из Электростали — 21:17, с 16 июня будет останавливаться на остановочном пункте «43 километр», — говорится в сообщении.

Электричка №6828 Москва (Казанский вокзал) – Черусти, время отправления из Москвы — 12:08, с 16 июня будет останавливаться на платформе «Воймежный».

Пассажиров призвали учитывать эту информацию.