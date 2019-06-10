РИАМО - 10 июн. В рамках недели предпринимательства в подмосковных Люберцах подписали соглашение о создании текстильного промышленного кластера, банк «Возрождение» стал опорной кредитной организацией кластера, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В кластер вошли союз предпринимателей и промышленников и Торгово-промышленная палата округа, крупные отраслевые региональные предприятия и образовательное учреждение.

«Соглашение подписали глава Люберец Владимир Ружицкий и региональный управляющий дополнительным офисом «Люберецкий» банка «Возрождение» Максим Семененко», — говорится в сообщении.

Создание текстильного кластера позволит повысить конкурентоспособность местной продукции, дать импульс к развитию предприятий и создать новые рабочие места в Люберцах. В рамках соглашения банк «Возрождение» станет ключевым финансовым центром кластера, который призван оказывать финансовую поддержку и содействие в деятельности субъектов нового объединения.

Сейчас в Люберцах работает более 16 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из них около 7,8 тысячи – индивидуальные предприниматели. Количество крупных и средних промышленных предприятий составляет более 40.