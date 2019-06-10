РИАМО – 10 июн. С поличным задержаны организаторы незаконной свалки в Дмитровском округе, компании-нарушителю грозит штраф до 250 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе ночного рейда сотрудники Минэкологии совместно с полицейскими остановили образование нелегальной свалки вблизи деревни Дмитровка Дмитровского городского округа.

«Задержаны и отправлены на штрафстоянку два грузовика, водители которых пытались сбросить мусор. Последние привлечены к административной ответственности на месте», – отмечается в сообщении.

Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении.

«Уже установлен собственник транспорта – московская компания ООО «АвтоСтройГрад». Представители общества вызваны в Минэкологии для дачи объяснений и подписания протокола об административном правонарушении», – поясняется в материале.

Компании грозит штраф на сумму от 100 до 250 тысяч рублей или административная приостановка деятельности на срок до 90 суток.

«Ранее сообщалось, что в результате ночного рейда сотрудников Минэкологии в городском округе Солнечногорск были задержаны 2 грузовика со строительными отходами вблизи деревни Чашниково», – заключается в сообщении.