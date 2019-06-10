РИАМО - 10 июн. Правоохранители задержали девятого участника массовой драки в подмосковном Красногорске, в результате которой был убит бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Главным следственным управлением СК России продолжаются задержания участников конфликта, произошедшего 1 июня 2019 года возле одного из кафе в Красногорске, в результате которого погиб бывший военнослужащий.

«К следователю доставлен девятый участник инцидента. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Все ранее задержанные фигуранты находятся под стражей. Одному из них вменяется убийство (статья 105 УК РФ), остальным семерым фигурантам – хулиганство (статья 213 УК РФ).

Вместе с тем, следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД России не прекращают мероприятия по задержанию каждого причастного к инциденту лица – их личности следствию известны. Действиям всех будет дана принципиальная правовая оценка.

Следователи СК России заинтересованы в максимально оперативном завершении предварительного следствия в соответствии с нормами уголовно-правового законодательства. Безусловно, любой преступный факт будет квалифицирован в строгом соответствии с УК РФ, а все без исключения виновные лица в скором времени предстанут перед правосудием.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой зарезали 24-летнего Никиту Белянкина, попытавшегося разнять участников конфликта.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, которое расследует Главное следственное управление ведомства.