РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июн. Фестиваль парков Московской области пройдет в центральном парке культуры и отдыха «Пехорка» в подмосковной Балашихе, гостей мероприятия ждет большая развлекательная программа, для чего в парке установят дополнительную сцену, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В прошлом году фестиваль парков Подмосковья прошел в парке культуры и отдыха «Елочки» в Домодедове, в рамках которого состоялась церемония награждения победителей шестого смотра-конкурса «Парки Подмосковья». По его итогам парк «Пехорка» Балашихи был признан лучшим парком Московской области в 2018 году.

«Парк «Пехорка» стал для нас первым объектом, где мы начали реализовывать новый подход к современному, комфортному благоустройству нашей территории (Балашихи – ред.). Проект получился очень интересным, стал востребован жителями. Этот опыт оценен в том числе и правительством Московской области – в прошлом году (2018 – ред.) наш парк стал лучшим парком Подмосковья и именно поэтому в этом году мы принимаем у себя фестиваль «Парки Подмосковья», который пройдет в июле», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что на мероприятие приедут гости со всего Подмосковья, для которых будет подготовлена большая развлекательная программа, в парке установят дополнительную сцену для проведения большого концерта.

Благоустройство парка «Пехорка» было полностью завершено в 2018 году. Там появились новые пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, набережная над водой, открылся веревочный парк.