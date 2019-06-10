РИАМО - 10 июн. Движение транспорта на Серпуховском путепроводе в столице ограничат с 13 июня по 17 ноября из-за работ по капитальному ремонту, говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Серпуховский путепровод. Особенности: до четырех полос с поэтапным занятием проезжей части», - говорится в сообщении.

Дорожные работы организуют и на территории подмостового пространства путепровода. Ремонт будут проводить, занимая одну из трех полос.