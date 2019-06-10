РИАМО - 10 июн. За прошедшие выходные на территории земель лесного фонда Московской области зафиксировали и ликвидировали семь пожаров на общей площади 1,62 гектара, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

«В понедельник на большей территории лесов Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Талдомском, Московском учебно-опытном лесничествах - III класс. В Шатурском и Егорьевском лесничествах – V класс», - отмечается в материале.

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень опасности погоды в Московском регионе на понедельник из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.

При угрозе возникновения природных пожаров нельзя разводить костры и сжигать мусор в лесу и на торфяниках, также запрещается выбрасывать горящие спички, окурки и горячую золу.