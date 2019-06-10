РИАМО – 10 июн. В связи с проведением ремонтных работ на плоскостной парковке со шлагбаумом, расположенной по адресу: улица Большая Полянка, владение 1/3, плата за проезд на парковку не взимается, сообщается на сайте московского паркинга.

«Въезд и выезд на парковку осуществляется в автоматическом режиме при приближении автомобиля к шлагбауму», – говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обращаться к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8(495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.