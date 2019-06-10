РИАМО – 10 июн. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство еще одного корпуса в ЖК «Гринада» в столичном районе Северное Бутово, срок действия разрешения на строительство – до июня 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Объект возведут по адресу: Феодосийская улица, владение 1/9 (ЮЗАО, Северное Бутово).

«Срок действия разрешения на строительство – до июня 2020 года. Корпус 4.2 построят за счет инвестора», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Общая площадь 13-этажной жилой новостройки составит 5,2 тысячи квадратных метров.

«В доме будет 96 квартир площадью 4,2 тысячи квадратных метров. На первых этажах разместятся помещения общественного назначения, где в будущем могут открыться магазины, аптека, предприятия службы быта», – уточняется в материале.

На прилегающей территории создадут открытую стоянку на 58 машино-мест. Ее благоустроят и озеленят, создадут детские и спортивные площадки.

Ранее в составе ЖК на Феодосийской улице были введены в эксплуатацию два корпуса, еще два дома в завершающей стадии, один корпус строится. Кроме того, запланировано строительство детского сада.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. К проверкам жилого дома в Северном Бутово будут привлекаться специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заверил Антосенко.