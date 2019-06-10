РИАМО – 10 июн. Дом 1945 года в Тверском районе столицы отремонтируют, в ходе работ специалисты обновят фасады, отремонтируют подъезды и заменят коммуникации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При этом архитектурный облик здания не изменится.В Тверском районе отремонтируют многоквартирный дом, построенный в 1945 году.

«Замена лифтов, инженерных коммуникаций, ремонт подъездов и мест общего пользования – это лишь малая часть работ, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рассчитанную до 2044 года. Так, в скором времени на 1-й Миусской улице отремонтируют трехсекционный шестиэтажный многоквартирный дом, построенный в 1945 году по индивидуальному проекту», – заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, комитет уже согласовал проектную документацию.

Во время капитального ремонта специалисты обновят покрытие фасадов, отремонтируют наружные оконные откосы, заменят окна и двери в помещениях общего пользования. Кроме того, предстоит заново окрасить цоколь.

«В подъездах появятся новые подоконники и напольная плитка, металлическое ограждение лестниц и поручни заменят. Обновят и покрытие оконных откосов. Стены первого этажа облицуют керамической плиткой, остальные оштукатурят и покрасят. Кроме того, отремонтируют низ лестничных маршей, потолки, междуэтажные площадки и тамбуры», – перечисляется в материале.

После замены коммуникаций сделают восстановительный ремонт. При этом архитектурный облик здания сохранится.