РИАМО - 10 июн. Автомобиль Skoda, столкнувший с Lexus художественного руководителя Большого московского цирка Аскольда Запашного, задержали в столице, составлены административные материалы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В понедельник около 3:00 в районе дома 66 по Ленинскому проспекту произошло столкновение автомобилей Skoda и Lexus. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Водитель Skoda с места происшествия скрылся. Водитель автомашины Lexus сообщил о случившемся в полицию.

«В ходе организованных разыскных мероприятий, по информации из Ситуационного центра ГИБДД Москвы, скрывшаяся Skoda была обнаружена и задержана на Севастопольском проспекте. Водитель и пассажир были доставлены в подразделение ГИБДД», — говорится в сообщении.

Составлены административные материалы по статье 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и 12.14 «Нарушение правил маневрирования».

Ранее брат Аскольда Эдгард Запашный рассказал, что Аскольд чувствует себя нормально после ночного ДТП. При этом, по словам Эдгарда, обидно то, что Lexus Аскольда совершенно новый – дрессировщик купил его пару месяцев назад.