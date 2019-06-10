РИАМО – 10 июн. Подавляющее большинство россиян предпочли охладиться в жаркий летний день с помощью окрошки на квасе, сотрудники Росконтроля выбрали семь образцов напитка для проведения экспертизы, высшие баллы достались маркам «Очаковский» и «Русский дар», сообщается на сайте «Росконтроль – Журнал».

Квас не только самый любимый летний напиток россиян, но и отличная основа для всеми любимой окрошки, без которой сложно представить жаркий летний день.

«Эксперты Росконтроля каждое лето проверяют качество кваса. На это раз в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии», – говорится в сообщении.

Больше половины напитков из это списка Росконтроль проверял ранее. Впервые прошли испытание «Лидский», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

«И новички, и опытные участники теста совершили одну и ту же ошибку. В маркировке всех образцов отсутствует информация о содержании консерванта диоксида серы (Е220). Эта добавка может вызывать у некоторых проявления непереносимости, поэтому ее указание в маркировке – обязательно. За данное нарушение весь квас попадает в список товаров с замечаниями», – уточняется в материале.

Других нарушений обязательных требований безопасности в проверенном квасе не выявлено. Хотя отмечено, что КМАФАнМ (микробная обсемененность мезофильной микрофлорой) в «Очаковском» на пределе максимально допустимого значения для пастеризованного кваса.

Самый высокий балл оказался у напитков «Очаковский», «Русский дар», и «Никола» – 14 баллов.

«Очаковский» и «Русский дар» обладают полным вкусом, с тонами сброженного напитка. У второго еще и кислинка присутствует. «Никола» имеет кисло–сладкий вкус с тонами сброженного напитка. Но аромат у него простой, с тонами ржаной корочки», – заключается в материале.