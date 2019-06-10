РИАМО – 10 июн. В Москве временно изменятся шесть маршрутов автобусов и троллейбусов 11 и 12 июня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, временно изменятся маршруты общественного транспорта в районе 1-го и 2-го Боткинских проездов и улицы Бориса Петровского.

«Изменения связаны с мероприятиями, которые пройдут на Московском центральном ипподроме. Кроме того, 11 июня с 23:30 автобус №84 будет курсировать от Рижского вокзала к Ленинградскому проспекту и Тверской Заставе через улицы Авиаконструктора Сухого и Маршала Шапошникова», – говорится в сообщении.

Автобус №101 будет ходить между Дворцом спорта «Мегаспорт» и Ленинградским проспектом по улицам Маргелова и Беговой, а также по Хорошевскому шоссе в обоих направлениях.

В День России, 12 июня, на автобусах №175 можно будет доехать от станции метро «Сокол» до улицы Гризодубовой, а затем по улице Авиаконструктора Сухого до Дворца спорта «Мегаспорт» в обоих направлениях.

«Маршрут автобусов №207 пройдет от станции метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту, Беговой улице, Хорошевскому шоссе и улице Маргелова, далее своим маршрутом. Автобус №847 проследует от станции метро «Беговая» к станции метро «Беговая» по улицам Маргелова, Авиаконструктора Сухого, Маршала Шапошникова, Ленинградскому проспекту, затем по Беговой улице», – перечисляется в материале.

Помимо этого, троллейбус №82 поедет по маршруту троллейбуса №70 и на пути к Белорусскому вокзалу не будет заезжать к больнице имени Боткина.