РИАМО - 10 июн. В подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоялось открытие II летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», гостям показали музыкально-драматический эскиз, в котором соединили театр и кино, были «взрывы», конные каскадеры и «пожары», говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля.

«В рамках открытия фестиваля показан музыкально-драматический эскиз по мотивам повести А.Пушкина «Капитанская дочка» (режиссер Сергей Безруков, автор стихотворных текстов Ольга Пономарева, композитор Тимур Эзугбая). Так фестиваль отметил юбилей великого классика, которому 6 июня исполнилось 220 лет», - говорится в сообщении.

Сцены из пушкинской повести были представлены под открытым небом, в живых декорациях «кинодеревни», изображающей крепость, где познакомились Гринев и Маша. Чтобы добиться максимального эффекта погружения в события – взятие крепости казаками Пугачева, - Безруков привлек к работе конных каскадеров и профессиональных пиротехников.

Масштаб действия поразил даже самых искушенных: постановщикам удалось создать синтез кино и театра, соединив доступный только кинематографу «экшен» со «взрывами», конными налетами, «пожарами» – с энергией театра, с его живыми эмоциями и событиями, которые происходят здесь и сейчас, на глазах у зрителей.

В показе приняли участие актеры Московского Губернского театра и 65 музыкантов Губернаторского оркестра Московской области. Часть диалогов героев прозвучали как арии в стиле рок: притчу об Орле и Вороне спел Дмитрий Карташов, исполнитель роли Пугачева, а в финале прозвучал трогательный дуэт Гринева и Маши (Антон Соколов и Юлия Пилипович).

Открытие фестиваля не случайно состоялось в «Горках Ленинских» - в 1909 году эту усадьбу приобрела вдова Саввы Тимофеевича Морозова – друга Станиславского и мецената Московского Художественного театра, и мхатовцы не раз бывали в этой усадьбе.

«Сейчас идет повальное увлечение авангардом, ставшее основным критерием отбора на модные фестивали. Больше развивается европейское направление, призванное удивить или эпатировать зрителя. Российский театр славен, прежде всего, своим психологизмом, и эти традиции тоже необходимо поддерживать»,- отметил Безруков.

По словам министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой, как и в любой театральной истории, здесь важны декорации и символы.

«Если в прошлом году фестиваль запустил творческий конвейер на территории бывших заводов Саввы Морозова в Орехово-Зуеве, то теперь он открывается в «Ленинских Горках», — отметила Шарилаева.

II Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» продолжит свою работу до 16 июня. Это фестиваль федерального масштаба, программу которого составят показы 12 спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Минусинска, Перми, а также образовательная программа для студентов театральных вузов страны: тренинги, мастер-классы, лекции и семинары ведущих специалистов по истории русского театра.

Афиша фестиваля «Фабрика Станиславского»-2019

Дата Спектакль Площадка 10.06 19:00 Театр «Суббота» (Санкт-Петербург) Н. Гоголь «Ревизор» режиссер - Андрей Сидельников Московский Губернский театр Большая сцена 11.06 19:00 Саратовский ТЮЗ А.Чехов «Дядя Ваня» Режиссер - Илья Ротенберг Московский Губернский театр Большая сцена Театр имени Ленсовета (Санкт-Петербург) «Беглец» (по повести Л. Толстого «Казаки») режиссер - Айдар Заббаров Театр «Современник» Другая сцена ВНЕ КОНКУРСА Московский Губернский театр А. Миллер «Вид с моста» Режиссер - Анна Горушкина Сергиев Посад, ДК Гагарина 12.06 19:00 Санкт-Петербургский театр «Мастерская» А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске» Режиссер- Григорий Козлов Московский Губернский театр Большая сцена 13.06 19:00 ВНЕ КОНКУРСА Московский Губернский театр А. Чехов «Цветы запоздалые» Режиссер - Владимир Данай Химки, Театр «Наш дом» 14.06 19:00 Свердловский государственный академический театр драмы (Екатеринбург) А. Чехов «Чайка» режиссер - Григорий Козлов Московский Губернский театр Большая сцена 15.06 19:00 Театр на Васильевском острове (Санкт-Петербург) М .Горький «Мещане» режиссер Владимир Туманов Московский Губернский театр Большая сцена 16.06 14:00 Закрытие фестиваля Московский Губернский театр Малая сцена

Образовательная программа фестиваля