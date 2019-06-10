РИАМО - 10 июн. В подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоялось открытие II летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», гостям показали музыкально-драматический эскиз, в котором соединили театр и кино, были «взрывы», конные каскадеры и «пожары», говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля.
«В рамках открытия фестиваля показан музыкально-драматический эскиз по мотивам повести А.Пушкина «Капитанская дочка» (режиссер Сергей Безруков, автор стихотворных текстов Ольга Пономарева, композитор Тимур Эзугбая). Так фестиваль отметил юбилей великого классика, которому 6 июня исполнилось 220 лет», - говорится в сообщении.
Сцены из пушкинской повести были представлены под открытым небом, в живых декорациях «кинодеревни», изображающей крепость, где познакомились Гринев и Маша. Чтобы добиться максимального эффекта погружения в события – взятие крепости казаками Пугачева, - Безруков привлек к работе конных каскадеров и профессиональных пиротехников.
Масштаб действия поразил даже самых искушенных: постановщикам удалось создать синтез кино и театра, соединив доступный только кинематографу «экшен» со «взрывами», конными налетами, «пожарами» – с энергией театра, с его живыми эмоциями и событиями, которые происходят здесь и сейчас, на глазах у зрителей.
В показе приняли участие актеры Московского Губернского театра и 65 музыкантов Губернаторского оркестра Московской области. Часть диалогов героев прозвучали как арии в стиле рок: притчу об Орле и Вороне спел Дмитрий Карташов, исполнитель роли Пугачева, а в финале прозвучал трогательный дуэт Гринева и Маши (Антон Соколов и Юлия Пилипович).
Открытие фестиваля не случайно состоялось в «Горках Ленинских» - в 1909 году эту усадьбу приобрела вдова Саввы Тимофеевича Морозова – друга Станиславского и мецената Московского Художественного театра, и мхатовцы не раз бывали в этой усадьбе.
«Сейчас идет повальное увлечение авангардом, ставшее основным критерием отбора на модные фестивали. Больше развивается европейское направление, призванное удивить или эпатировать зрителя. Российский театр славен, прежде всего, своим психологизмом, и эти традиции тоже необходимо поддерживать»,- отметил Безруков.
По словам министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой, как и в любой театральной истории, здесь важны декорации и символы.
«Если в прошлом году фестиваль запустил творческий конвейер на территории бывших заводов Саввы Морозова в Орехово-Зуеве, то теперь он открывается в «Ленинских Горках», — отметила Шарилаева.
II Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» продолжит свою работу до 16 июня. Это фестиваль федерального масштаба, программу которого составят показы 12 спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Минусинска, Перми, а также образовательная программа для студентов театральных вузов страны: тренинги, мастер-классы, лекции и семинары ведущих специалистов по истории русского театра.
Афиша фестиваля «Фабрика Станиславского»-2019
|
Дата
|
Спектакль
|
Площадка
|
10.06
19:00
|
Театр «Суббота» (Санкт-Петербург)
Н. Гоголь «Ревизор»
режиссер - Андрей Сидельников
|
Московский Губернский театр
Большая сцена
|
11.06
19:00
|
Саратовский ТЮЗ
А.Чехов «Дядя Ваня»
Режиссер - Илья Ротенберг
|
Московский Губернский театр
Большая сцена
|
Театр имени Ленсовета (Санкт-Петербург)
«Беглец» (по повести Л. Толстого «Казаки»)
режиссер - Айдар Заббаров
|
Театр «Современник»
Другая сцена
|
ВНЕ КОНКУРСА
Московский Губернский театр
А. Миллер «Вид с моста»
Режиссер - Анна Горушкина
|
Сергиев Посад, ДК Гагарина
|
12.06
19:00
|
Санкт-Петербургский театр «Мастерская»
А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске»
Режиссер- Григорий Козлов
|
Московский Губернский театр
Большая сцена
|
13.06
19:00
|
ВНЕ КОНКУРСА
Московский Губернский театр
А. Чехов «Цветы запоздалые»
Режиссер - Владимир Данай
|
Химки, Театр «Наш дом»
|
14.06
19:00
|
Свердловский государственный академический театр драмы (Екатеринбург)
А. Чехов «Чайка»
режиссер - Григорий Козлов
|
Московский Губернский театр
Большая сцена
|
15.06
19:00
|
Театр на Васильевском острове (Санкт-Петербург)
М .Горький «Мещане»
режиссер Владимир Туманов
|
Московский Губернский театр
Большая сцена
|
16.06
14:00
|
Закрытие фестиваля
|
Московский Губернский театр
Малая сцена
Образовательная программа фестиваля
|
Дата
|
10:00 – 11:45
|
12:00 – 13:45
|
15:00-18:00
|
10 июня
|
Григорий Заславский. Лекция:
«Современный актер и актер – современник»
|
Максим Драченин.
Тренинг по актерской импровизации
|
Подготовка к экскурсии «Москва Станиславского»
|
11 июня
|
Нармин Ширалиева. Лекция.
|
Максим Драченин.
Тренинг по актерской импровизации
|
Подготовка к церемонии закрытия
|
12 июня
|
Татьяна Ткач. Лекция:
«Лир и Гонерилья». Эпохи театральных перемен. О драме отношений К.С. Станиславского с Первой Студией МХТ».
|
Максим Драченин.
Тренинг по актерской импровизации
|
Подготовка к экскурсии «Москва Станиславского»
|
13 июня
|
Дмитрий Мозговой.
Лекция «СТД РФ - возможности для реализации проектов и идей»
|
13.00 - 15.45
Григорий Козлов
Мастер-класс (ассистенты: Кристина Куца, Юрий Насонов)
|
16.00 - 18.00
Максим Драченин.
Тренинг по актерской импровизации
|
14 июня
|
Римма Кречетова. Лекция:
«К.С. Станиславский и обстоятельства»
|
Экскурсия «Москва Станиславского»
с участием С. Безрукова и слушателей образовательной программы фестиваля
|
15 июня
|
Максим Драченин.
«Подготовка к импровизационному баттлу»
|
Сергей Безруков.
Мастер-класс «Художественное слово»
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