РИАМО - 10 июн. «Лаборатория Касперского планирует расширить свой бизнес в столице и построить несколько корпусов в технопарке «Водный стадион», в котором компания является якорным резидентом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин посетил технопарк «Водный стадион», якорным резидентом которого является АО «Лаборатория Касперского».

«Правительство Москвы является одним из мировых лидеров по использованию информационных технологий для предоставления услуг горожанам и управления отраслями городского хозяйства. Жизнь москвичей невозможно себе представить без электронных услуг, электронной записи в детские сады и поликлиники и многих других вещей, которые делают нашу жизнь проще и удобнее», – заявил градоначальник.

По его словам, чтобы вся эта огромная электронная инфраструктура работала, она должна быть защищена от взломов и других киберугроз. «Лаборатория Касперского» – московская компания и мировой лидер в сфере обеспечения информационной безопасности – надежно защищает электронные системы столичного правительства, а значит, и безопасность миллионов москвичей.

«Для Москвы надежная работа «Лаборатории Касперского» важна не меньше, а в чем-то даже и больше, чем работа полиции. Мы настроены на продолжение нашего многолетнего сотрудничества и поддерживаем планы «Лаборатории Касперского» по расширению своего бизнеса, включая строительство новых корпусов в технопарке «Водный стадион», – уточнил Собянин.

Технопарк «Водный стадион» расположен по адресу: Ленинградское шоссе, владение 39А. Общая площадь помещений составляет 70,5 тысяч квадратных метров. Имеются объекты инфраструктуры коллективного пользования: конгресс-холл, коворкинг, а также два спортивных зала для сотрудников.

В планах развития технопарка «Водный стадион» – строительство объектов II очереди и создание новых рабочих мест. Помимо офисных зданий предполагается благоустройство прилегающей территории и создание качественной городской среды, в том числе спортивных площадок.

Специализацией технопарка являются IT и информационная безопасность. Якорный резидент АО «Лаборатория Касперского» занимает большую часть арендных помещений. Помимо него, в рамках программы «Инкубатор «Лаборатории Касперского» работают восемь стартапов, в которых трудятся 96 человек.

Среди них такой проект, как Verisium – разработка платформы для борьбы с контрафактом одежды, аксессуаров и общения брендов с пользователями (в основе технологии лежит NFC чип, распознаваемый с помощью мобильного приложения для смартфона).